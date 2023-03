WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Genk

Hassan Y. (46) blijft week langer in gevangenis na dodelijke steekpar­tij met inbreker: advocaat vraagt uitstel

De advocaat van de 46-jarige Hassan Y., de winkeluitbater die afgelopen weekend een inbreker neerstak in Houthalen-Helchteren, heeft dinsdag uitstel gevraagd aan de raadkamer in Hasselt. Er zouden een aantal belangrijke zaken ontbreken in het dossier. De raadkamer heeft het uitstel toegestaan. Op dinsdag 7 maart komt de zaak opnieuw voor. Tot dan blijft hij in de gevangenis.