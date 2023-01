WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Genk

Maasmechelen/Houthalen-Helchteren Vijf jaar cel gevorderd voor granaataan­slag op gezinswo­ning in Maasmeche­len: “Driest geweld terwijl ouders met kind in de woning slie­pen”

Twee mannen met een stevig strafblad uit Meulenberg riskeren elk vijf jaar cel omdat ze in de nacht van 9 op 10 oktober 2019 een woning aan de Molenstraat in Maasmechelen bekogelden met twee granaten. De bewoners, een koppel en een minderjarig kind, lagen op dat ogenblik te slapen. Vermoedelijk kaderde de aanslag met ‘oorlogswapens’ in een afrekening in het drugsmilieu. “Ze richtten op het enige raam zonder rolluiken en viseerden zo de zwakste plek van de woning.”

