WEERBERICHT. Kans op zware regen en bewolking in Genk vanochtend

Zonhoven Zonhoven roept De Putsmolen uit tot Mooiste Kerstbuurt 2022

Ook dit jaar zetten verschillende straten en buurten in Zonhoven hun beste boompje voor in de strijd om de titel Warmste Kerstbuurt 2022. Samen hullen ze grote delen van Zonhoven in een mooie wintergloed en dit keer valt buurtcomité De Putsmolen in de prijzen.

25 december