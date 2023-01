WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Genk

Sint-Truiden Stad Sint-Trui­den wil verloederd kasteel Terbiest dan toch kopen van Gemeen­schaps­on­der­wijs: “We hebben ingezien dat het kasteel wel een mooie opportuni­teit is”

Het lokaal bestuur Sint-Truiden deed een dag geleden, op maandag 9 januari, een bod om het kasteeldomein Terbiest te kopen. Het kasteel is nu nog in handen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) maar staat al jaren leeg en is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Als de site in beheer van de stad komt, zal het lokaal bestuur middelen vrijmaken om de site te beschermen en verder op te waarderen.

11 januari