WEERBERICHT: Kans op bewolking in Genk vanochtend

Genk Hardleerse dief (46) steelt uit lockers van winkelper­so­neel: 20 maanden cel

Een 46-jarige Genkenaar is veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden en een boete van 1.200 euro, beiden met uitstel, omdat hij meer dan tien diefstallen pleegde in verschillende winkelfilialen. Hij drong onder meer binnen in de personeelsruimtes om lockers leeg te maken.

8 februari