WEERBERICHT. In Genk kans op lichte regen en bewolking vanochtend

LEVENSVER­HAAL. Oprichter gekende muziekwin­kel Opsteyn overleden: “Toen Will Tura de winkel bezocht, zag het zwart van het volk”

In 1963 dook er een klein muziekwinkeltje op langs de Rijksweg in Eisden waar je plaatjes, blaasinstrumenten, accordeons en gitaren kon kopen. Harie Opsteyn en zijn vrouw Anna runden de zaak om uit te groeien tot een begrip in het Maasland, met later vestigingen in Genk en Heusden-Zolder. Tienduizenden Limburgers kochten hun allereerste single’tje of instrument bij Opsteyn. “Maar zijn allergrootste liefde bleef al die tijd zijn eigen accordeon, en ‘ons ma’ natuurlijk”, vertellen zijn kinderen.

4 februari