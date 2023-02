WEERBERICHT. Bewolkte ochtend in Genk

Hasselt Defecte riolering en waterlei­ding veroor­zaakt twee gaten in Hasseltse stoep: “Al het derde probleem in twee maanden”

In de Hasseltse Bergstraat zijn er maandag twee gaten ontstaan in de voetpaden en parkeervakken. Die werden veroorzaakt door scheurtjes in de rioleringsbuis en een lek in de waterleiding. “De derde keer in twee maanden dat het hier niet in orde is”, zucht een bewoonster.

30 januari