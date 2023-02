WEERBERICHT. Bewolking in Genk vanochtend

Truienaren komen laatste keer samen voor vredeswake in Minderbroe­ders­kerk

De Minderbroederskerk in Sint-Truiden is donderdagavond het decor voor de laatste vredeswake van de Truiense activisten. Een jaar lang kwamen ze eerst wekelijks, dan maandelijks samen om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te herdenken en steun te bieden. Met een warm vredesvuur, een woordje uitleg en passende muziek wordt nu stilgestaan bij één jaar oorlog.