WEERBERICHT: Bewolking in Genk vanochtend

Genk Vrouw (57) in levensge­vaar na aanrijding in Genk: Nieuwe Kuilenweg afgesloten

Op de Nieuwe Kuilenweg in Genk is maandagavond een voetgangster aangereden door een wagen. De 57-jarige vrouw uit Genk is in levensgevaar. De Nieuwe Kuilenweg blijft voorlopig afgesloten voor alle verkeer.

7 februari