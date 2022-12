WEERBERICHT. Bewolking in Genk vanochtend

voetbal belgen in buitenland Jordy Croux maakt toptrans­fer in Japan en verhuist naar bekerfina­list Cerezo Osaka: "Een stap hogerop”

Eerder deze week gaf Jordy Croux in een interview in deze krant al aan snel duidelijkheid te brengen over zijn sportieve toekomst en dat nieuws raakte vandaag bekend. De 28-jarige flankaanvaller blijft aan de slag in de Japanse hoogste klasse, maar verlaat Avispa Fukuoka na twee seizoenen voor topclub Cerezo Osaka. Croux, in 2013 nog bekerwinnaar met Racing Genk, tekende een contract van drie jaar bij de bekerfinalist van afgelopen seizoen. Zijn verbintenis in Fukuoka zou zou eind januari aflopen.

7 december