WEERBERICHT. Bewolking in Genk vanochtend

Michel (38) vluchtte uit Libanon na doodsbe­drei­gin­gen door geaardheid, nu is hij ‘starter van het jaar’ met bierkapsa­lon: “Toen ik in Bilzen aankwam had ik enkel één klein zakje spullen”

De Bilzerse bierkapper Michel Malo is bekroond tot Limburgse starter van het jaar 2022. In 2016, op zijn 32ste, ontvluchtte Michel zijn thuisland Libanon na een doodsbedreiging omdat hij homo is en kwam hij in Europa terecht. Na een reeks omzwervingen en vooral diepe dalen, arriveerde hij in Bilzen, waar Michel sinds mei een bierkapsalon uitbaat.