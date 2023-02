WEERBERICHT. Bewolking in Genk vanochtend

Tweetal veroor­deeld tot celstraf­fen van 24 en 48 maanden voor wietplanta­ge: “Ze wilden snel geld verdienen”

Een 33-jarige Roemeense vrouw is voor een professionele wietplantage in een huurwoning in Hasselt veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro. Een 32-jarige Albanees, die verstek liet gaan, kreeg 48 maanden cel en 16.000 euro boete. De bovenverdieping van het huis op de Spalbeekstraat was ingericht voor het telen van wiet tussen 30 april en 25 november 2019.