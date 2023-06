WEER. Vanochtend kans op bewolking in Genk

Vader die 9-jarig zoontje meeneemt naar illegale raveparty vrijgespro­ken voor aangekoch­te drugs: “Zijn kampeerwa­gen werd zonder reden doorzocht”

De strafrechter was mild voor een 36-jarige vader die in april naar de illegale raveparty in Sint-Truiden trok met zijn 9-jarig zoontje. De man riskeerde 15 maanden cel omdat de politie tijdens een verkeerscontrole heel wat ketamine in zijn kampeerwagen had gevonden. “Als men lastig is over die raveparty dan moet men de organisatoren aanpakken, niet mijn cliënt door zonder reden zijn voertuig te doorzoeken”, pleitte zijn advocaat. Dat argument viel niet op een koude steen.