WEER. Stralend zonnig weer in Genk vandaag

Sint-Trui­den neemt maatrege­len om illegale raveparty preventief de kop in te drukken

Volgens de federale politie is er een grote kans dat er dit weekend een illegale raveparty georganiseerd wordt in een oud militair domein in Glabbeek. Maar ook Sint-Truiden neemt alvast maatregelen. Zij staan extra op scherp na het incident in april, toen meer dan 10.000 mensen dagenlang illegaal feestten op een stuk natuurgebied.