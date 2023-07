WEER. Stevige buien met fors onweer in Genk vandaag

“Vijf seconden later en ik stond hier nu niet meer”: eikenboom valt na rukwind op wagen van Raf

Raf Schreurs uit As zal zijn laatste tandartsbezoek niet snel vergeten. Nadat hij woensdag na een jaarlijkse controle opnieuw in zijn auto op de parking was gestapt, viel een boom recht op zijn voertuig. De schade was enorm, maar gelukkig kan Raf het zelf nog navertellen. “Plots lag er glas op mijn schoot.”