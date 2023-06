WEER. Kans op helder weer in Genk vanochtend

“Plots zakte dat voetballer­tje in elkaar": jonge Limburgse spelers zijn getuige hoe Duitse jongen wordt doodgesla­gen tijdens match

“Toen ze parasols gebruikten om hem af te schermen, wisten we dat het ernstig was. Agressie kan niet door de beugel." Op het voetbaltornooi in Frankfurt waar de 15-jarige Duitse voetballer Paul tijdens een match werd doodgeslagen, waren ook de U17-spelers van Eendracht Maasmechelen aanwezig. De Limburgse trainer Kevin Czornyj vertelt over de hallucinante gebeurtenis. “Het was zo aangrijpend om te zien.”