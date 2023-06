WEER. In Genk heldere ochtend

Bilzen gaat opnieuw de boer op tijdens ‘Agricultu­ra’

Naar goede gewoonte vind je de grootste boerderij van het land eens per jaar in Alden Biesen tijdens ‘Agricultura’. Op zondag 2 juli is het weer zover en wordt de landcommanderij omgetoverd tot een plek waar het boerenleven, de dieren, oude ambachten en machines centraal staan. Op het programma staan activiteiten voor jong en oud en dat van 10 tot 18 uur. Tickets kosten 9 euro in voorverkoop en 11 euro ter plaatse. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen gratis binnen. Alle info en tickets vind je via deze link.