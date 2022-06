Weer grote cocaïnebende opgerold in Limburg: “Coördinatie gebeurde vanuit Dubai”

In de week van 13 juni vond een grote politie-actie plaats in een onderzoek wat sinds mei 2021 werd gevoerd door de FGP Limburg onder leiding van een onderzoeksrechter in Tongeren.

Het ging over de invoer en handel in meerdere tonnen cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Twee dagen later op 15 juni werden tegelijk 15 huiszoekingen uitgevoerd in de grensstreek, zowel in Genk, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen als in Nederland.