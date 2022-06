Weer grote cocaïnebende in Limburg opgerold en 11 verdachten in de cel: “Maar de coördinatie gebeurde vanuit Dubai”

LimburgMeer dan een jaar onderzoek heeft een grootschalig netwerk binnen de drugswereld blootgelegd. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen op vijftien adressen in Genk, Houthalen en Maasmechelen. Tonnen aan cocaïne werden ingevoerd via de Antwerpse haven. Het kopstuk coördineerde alles vanuit Dubai.

Een grote politieactie vond plaats in de week van 13 juni, in een onderzoek dat sinds mei 2021 werd gevoerd door de federale gerechtelijke politie Limburg, onder leiding van een onderzoeksrechter in Tongeren. Het ging daarbij over de invoer en handel van meerdere tonnen cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Twee dagen later, op 15 juni, werden tegelijk 15 huiszoekingen uitgevoerd in de grensstreek: zowel in Genk, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen als in Nederland.

Goed gestructureerd

Negen verdachten uit onze provincie zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. In Nederland werden twee verdachten aangehouden die binnenkort worden uitgeleverd. “Vandaag geeft het onderzoek een beeld van een vermoedelijke internationale, goed gestructureerde, criminele organisatie", zegt het parket. “Ze waren in staat om op heel regelmatige basis partijen cocaïne naar België te verschepen en ze beschikten over een arsenaal aan technieken en strategieën om de ladingen coke na aankomst uit de containers te halen.”

Geëncrypteerde telefoons

Dezelfde organisatie wordt ervan verdacht een logistieke structuur te hebben uitgebouwd om de ingevoerde verdovende middelen snel te verdelen in Europa. Iedere schakel in de organisatie kreeg een rol toebedeeld en werd aangestuurd vanuit Dubai. “Slechts enkelingen binnen de organisatie zouden zicht op het geheel hebben gehad. De organisatie maakte vermoedelijk gebruik van gekende ‘contrastrategieën’ zoals geëncrypteerde telefoons en tegenobservaties om niet betrapt te worden. De speurders slaagden er evenwel na intens speurwerk toch in, om het geheel bloot te leggen en ladingen van meerdere tonnen cocaïne in kaart te brengen.” De organisatie diversifieerde haar vermoedelijke criminele activiteiten ook richting cocaïnewasserijen en illegale tabak.

Limburg is al decennia een draaischijf voor georganiseerde misdaad waarbij veel cocaïne wordt geïmporteerd via de Antwerpse haven en zo verder wordt verdeeld in West-Europa. Vaak was er een link met de Italiaanse maffia. Beruchte voorbeelden zijn de familie Aquino of de Italiaanse pizzabakker uit Heusden-Zolder. Geregeld zijn er ook linken met Turkse bendes, maar om welke organisatie het nu gaat, is nog niet duidelijk.

