WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Genk vandaag

Daarom is Oudsbergen de populair­ste kampplaats voor jeugdbewe­gin­gen: “Maar sinds de komst van de wolf zijn er steeds minder nachtspel­le­tjes”

Het schooljaar is afgelopen, de rapporten zijn uitgedeeld en rugzakken zijn gepakt: het kampeerseizoen is officieel begonnen voor onze jeugdbewegingen. Met zo’n 8.000 gasten in 20 kampeerplaatsen is Oudsbergen dit jaar opnieuw de populairste kampeergemeente bij Vlaamse jeugdbewegingen. “De jeugd brengt heel wat leven naar onze buurt. Maar de aanwezigheid van de wolf zorgt wel voor beperkingen”, klinkt het in de buurt.