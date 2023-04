WEER. Bewolkt weer in Genk vanochtend

Bilzen en Hoeselt starten themases­sies rond fusie: “Ideeën uitwisse­len met iedereen van jong tot oud”

Na zes digitale infosessies over de nakende fusie tussen Bilzen en Hoeselt start vanavond een reeks fysieke themasessies over verschillende onderwerpen voor verenigingen, jongeren, senioren en ondernemers. De twee gemeenten willen met hun inwoners in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen. In juni 2021 hakten de twee gemeentebesturen de knoop door om aan hun fusietraject te beginnen. De samensmelting van Hoeselt en Bilzen is gepland op 1 januari 2025.