Wagen vat vuur in Genk

Aan Al Qaeda gelinkte Irakees opgepakt in Hasselt: woonde al 8 jaar in ons land

De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel hebben woensdag de Irakees O. Y. T. (44) gearresteerd in Hasselt. De veertiger die al sinds 2015 in België verblijft wordt onder meer verdacht van oorlogsmisdaden en betrokkenheid bij aanslagen in Bagdad (Irak) waarbij in totaal minstens 376 mensen om het leven kwamen.