Waarom Ultra’s KRC Genk na bijna 20 jaar wordt opgedoekt door flater van enkele minuten

Genk De 8 mooiste plekjes in Genk volgens chef Peppe Giacomazza: “Een picknick­con­cept uitrollen in het Molenvij­ver­park? Dat is mijn grote droom”

24 april Door de coronacrisis trekken we er steeds vaker op uit in eigen land. En je hoeft het niet altijd ver te zoeken om er een aangename trip van te maken. Zo valt er in de Limburgse stad Genk heel wat te ontdekken. Maar welke plekjes zijn als toerist of als rasechte Genkenaar zeker de moeite om eens te bezoeken? Wij vroegen het aan geboren en getogen Genkenaar chef Peppe Giacomazza (43).