Waarom de regen meer everzwijnen naar je tuin lokt en hoe je hen te slim af bent: “Maak je buurt een stuk onaantrekkelijker voor die dieren”

Sint-Truiden WK VOETBAL. Nog twee maanden tot Qatar, maar ligt Sint-Trui­den al wakker van de Rode Duivels? “Kerstsfeer en voetbal horen niet samen”

De energiecrisis zal ongetwijfeld een invloed hebben op de beleving van het WK Voetbal in Qatar. Dat blijkt uit onze rondvraag in Sint-Truiden. Het stadsbestuur heeft tegenwoordig andere dingen aan het hoofd, maar ook de lokale horeca-uitbaters, handelaars en voetbalsupporters voelen weinig van het WK dat voor de deur staat. “De winter is niet de tijd van het jaar voor een WK", klinkt het.

22 september