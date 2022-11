‘Vriend van Bin Laden’ en veroordeelde terrorist lopen vrij rond na kidnapping van 13-jarige Genkenaar

Houhalen-Helchteren “Als inspectie hier langskomt, mogen bewoners op zoek naar andere thuis”: bejaarden­wo­nin­gen kreunen onder aanhouden­de vochtpro­ble­men

“De situatie is ongezond en onaanvaardbaar.” Met die woorden neemt gemeenteraadslid Stijn Van Dingenen (BUUR) de staat van twaalf bejaardenwoningen in Houthalen-Oost op de korrel. Over die ‘staat’ valt dan ook wat te zeggen: door ernstige vochtproblemen is de dakbedekking op vele plaatsen rot. “Het regent gewoon letterlijk binnen.”

16:52