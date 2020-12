Vrachtwagens van 3,8 miljoen met ‘vloeibaar goud’: zo gaat het vaccintransport in zijn werk

Voetbal tweede nationale B Ilkan Cavus van SK Londerzeel wint Sporza Xmas Cup: “E-sport is booming business geworden”

11:06 Afgelopen weekend vond in de studio van Sporza de finale van de Sporza Xmas Cup plaats in het Fifa spelen, dé voetbalgame bij uitstek. Ook tweedenationaler SK Londerzeel was er in zekere zin vertegenwoordigd, want verdediger Ilkan Cavus speelde de finale en ging ook meteen met de zege aan de haal.