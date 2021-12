Voetgangster (65) laat het leven bij verkeersongeval in Genk, bestuurder opgepakt na vluchtmisdrijf

Het parket buigt zich mee over de zaak. “Aanvankelijk pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf, maar vrij snel daarna werd deze gearresteerd”, vertelt woordvoerster Katrien Truyen. “Ik kan niet exact zeggen of de persoon zich spontaan kwam aanmelden, dan wel werd teruggevonden. In elk geval is deze persoon te aangeslagen om al verhoord te worden. Dat zal dus op een later moment gebeuren. Momenteel kan ik ook nog niet zeggen of de bestuurder zelf in fout was. De weg werd tijdelijk afgezet voor het onderzoek van onder meer de verkeersdeskundige. Daaruit zal meer duidelijk worden."