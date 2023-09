Voertuig in beslag genomen na onverantwoord rijgedrag in Genk

Bliksem slaat in op huis van twee koppels in Houthalen-Helchteren: “We hadden eerst niet door dat het ons dak was dat vuur vatte”

Het stormweer heeft vrijdagochtend lelijk huisgehouden in onze provincie: talloze straten stonden blank en brandweerzone Oost Limburg ontving maar liefst drie meldingen van bliksemschade in twee uur. Eén van de getroffen gebouwen is het huis van twee koppels op de Lillosteenweg in Houthalen-helchteren. “Ook al goot het uit de lucht, de vlammen breidden zich in een mum van tijd uit.”