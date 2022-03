Vlaams minister Bart Somers bezoekt Oekraïense Michaëlkerk in Genk: “Onze morele plicht om de gemeenschap te ondersteunen”

Maasmechelen “Levensver­haal achter gezicht van overledene ontdekken”: kunstena­res legt ongeschre­ven biogra­fieën bij 50 graven om nabestaan­den te vinden

Wie over het kerkhof van Hasselt, Genk, Leut of Kotem wandelt, ziet mogelijk een boek liggen bij het graf van één van zijn voorouders of overleden familieleden. Op de cover staat dezelfde foto van de overledene als op het bewuste graf. “Het zijn vaak foto’s van héél mooie mensen, en hun verhalen wil ik graag kennen", zegt kunstenares Ingrid Westhovens die de gepersonaliseerde boeken bij vijftig graven neerlegde. Ze hoopt nu dat nabestaanden die het boek vinden, reageren via de boodschap op de achterflap en het levensverhaal willen delen.

10 maart