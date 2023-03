Vlaams Belang wil bodycams voor buschauffeurs na zware agressie in Genk: “Kan dienen als afschrikmiddel”

“Zijn die negatieve stempel echt wel moe”: bewoners en familie in de bres voor woonzorg­cen­trum ‘Het Dorp’ in Helchteren

“Ja, er waren mindere momenten, maar dat is voorbij en dat mag ook eens gezegd.” De familieleden bij Het Dorp in Helchteren zijn het er unaniem over eens: het gaat goed met het rusthuis in Helchteren, ook al is de reputatie van de groep Orpea besmeurd. Het wzc in Helchteren staat nog steeds onder verhoogd toezicht, ondanks de recente positieve inspectierondes. Wanneer verdwijnt de wzc van de ‘zwarte lijst’? En wat met het gerechtelijk onderzoek nadat een dame er van de trap viel?