GenkIn een tankstation aan de Hasseltweg in Genk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewapende overval gebeurd. Opvallend is dat de overval gebeurde in een volle zaak. “Zoiets hebben we in 30 jaar tijd nog nauwelijks meegemaakt", reageert zaakvoerder Angelo Bruno verrast.

Volledig scherm Twee gemaskerde mannen vielen vrijdagnacht het tankstation aan de Hasseltweg binnen. © RV/Google StreetView

Het tankstation van Bruno Service aan de Hasseltweg werd vorige nacht omstreeks 2 uur overvallen door twee gemaskerde mannen. De overvallers bedreigden 2 werknemers en waren gewapend. Op het moment van de feiten waren er nog 12 klanten in de zaak aanwezig. “Niemand raakte gewond, maar zo’n overval in een vol station hebben we in meer dan 30 jaar nog nauwelijks meegemaakt", vertelt Angelo Bruno, zaakvoerder van Group Bruno van de gelijknamige tankstations.

Quote Genk is één van de weinige stations waar we nog geen geldautoma­ten hebben, en dus een overval mogelijk is. Binnen paar maanden hopen we hierin verande­ring te brengen. Angelo Bruno, zaakvoerder

In shock

“Volgens onze medewerkers die tijdens de overval aanwezig waren, waren de twee gemaskerde mannen nog vrij jong. Ook aan de manier waarop de mannen binnenvielen en te werk gingen, zagen ze dat ze geen ‘professionals’ waren. Dat zie je trouwens ook op de videobeelden die door een klant online verspreid werden. Blijkbaar hield een volle zaak de overvallers toch niet tegen en was de nood hoog...”

De gemaskerde mannen dwongen het personeel om hen de inhoud van de kassa te geven. Zo gingen ze aan de haal met 800 euro en maakten ze ook sigaretten buit. “De daders hadden ook wapens bij waarmee ze dreigden, maar natuurlijk weten we niet zeker of het om échte wapens gingen of om luchtpistolen", gaat Angelo Bruno verder. “Hoe dan ook was dit voorval schockerend genoeg. Eén medewerker bleef na het voorval gewoon doorwerken, maar een andere medewerker heeft meteen na de overval laten weten naar huis te willen gaan. Deze persoon was duidelijk verrast en in shock. We bekijken momenteel nog of hij slachtofferhulp nodig heeft.”

Geen geldautomaten

Momenteel (zaterdagnamiddag, red.) zijn er nog geen verdachten opgepakt. “Of een overval in het algemeen vaak bij onze tankstations voorkomt? Dat niet", verduidelijkt Angelo Bruno nog. “Genk is namelijk één van de laatste twee tankstations die nog géén geldautomaten heeft. In onze 18 andere tankstations is dat wel het geval, waardoor onze klanten enkel nog via geldautomaten betalen. Contant betalen is dan ook nog mogelijk, maar er is dan geen contact meer tussen klant en werknemer. Het zijn de geldautomaten die het dan allemaal regelen. Eenmaal we overal geldautomaten hebben, is een overval helemaal onmogelijk. Al het geld gaat dan meteen naar onze kluis. We bekijken wanneer we ook in Genk zulke geldautomaten kunnen installeren. Dit zal over paar maanden gebeuren.”

In 2015 werd er ook al eens een tankstation van Bruno Service overvallen in As. Ook daar werd de inhoud van de kassa gestolen.

Volledig scherm De overval gebeurde op de Hasseltweg. © Google StreetView

