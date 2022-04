VIDEO: Everzwijnen paraderen door centrum van Genk: “Ze vinden dit jaar in de natuur totaal geen voedsel”

GenkHoe zou het nog zijn met de everzwijnen in Genk? Ze zijn er in elk geval nog steeds want in de nacht van dinsdag op woensdag kon een buurtbewoner vijf everzwijnen op een rij filmen in het centrum van Genk.

De everzwijnen werden gezien ter hoogte van de Reinpadstraat en de Mosselerlaan. Enkele mensen uit de buurt werden ’s nachts gewekt door hun aanwezigheid of zagen ze ook door de straat passeren. Dat is in de stad niets nieuws, want de everzwijnen duiken er al enkele jaren op.

Dat was bijvoorbeeld al het geval in november 2017, toen 13 everzwijnen een aanrijding met een vrachtwagen en personenwagen op de E314 niet overleefden. De laatste jaren halen ze geregeld het nieuws. In augustus 2018 werd er een ware ravage aangericht in de tuin van Paula Machiels uit Genk. Afgelopen zomer was Luc Emonds getuige van het bezoek van 20 everzwijnen, al bleef hij wel bespaard van grote schade.

In februari nog zag een vrouw ’s nachts everzwijnen zitten op het Mettenveld, een wijk in het Genkse stadsdeel Bret-Gelieren. “De everzwijnen zaten vechtend en krijsend op het plein. Toen we de kinderen naar school brachten, waren ze er nog steeds”, getuigde ze in onze krant. “Het feit dat ze nu ook tijdens de schooluren niet meer vertrekken, vinden we levensgevaarlijk. De stad is op de hoogte van onze bezorgdheden, maar zegt dat ze er niets aan kunnen doen.”

Acties

Er wordt wel degelijk actie ondernomen tegen de everzwijnenpopulatie. In 2020 werden er bijna 2.000 everzwijnen afgeschoten in Limburg, een jaar eerder waren dat er 1.767, nog eens 318 meer dan in 2018. In 2021 steeg het aantal zelfs verder naar ongeveer 2.877 geschoten everzwijnen, een recordaantal. Het probleem is dat er geen enkele manier is om het precieze aantal everzwijnen in een regio te tellen. Volgens kenners kan een zeug elk jaar voor zes nakomelingen zorgen, waardoor niet duidelijk is of de populatie toe- of afneemt.

Daarnaast was er dit jaar een milde winter, maar aan de andere kant was er ook een voedselschaarste. “Er waren deze winter immers geen beukennoten of eikels te vinden”, zegt Johan Craeghs van de wildbeheereenheid. “Doordat er te weinig voedsel was, terwijl je anders tonnen aan everzwijnenvoedsel vindt, kan het toch meevallen met de toename. Dat is een fenomeen dat zich soms voordoet. Je zit in de natuur met zogenaamde mastjaren. Dat er echter totaal geen voedsel te vinden is, zoals deze winter, is nog steeds vrij zeldzaam.”

Het lijkt in elk geval onwaarschijnlijk dat we het laatste gezien hebben van de everzwijnen in Genk. Gelukkig kunnen de meeste buurtbewoners er nog mee lachen. “Ze zijn vast naar de nachtwinkel geweest”, klinkt het onder meer.

