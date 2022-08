VIDEO. Brandweer moet uitrukken voor brandende vrachtwagen op E314

Sint-Truiden IN BEELD. Museum De Mindere stelt honderden 17de eeuwse én hedendaag­se heiligen­prent­jes tentoon met expo ‘Sweet Devotion’

In maart ging het Truiense museum De Mindere nog op zoek naar creatieve zielen om hun volgende expo kleur te geven. Zo’n 300 kunstenaars gingen aan de slag met heiligenprentjes van vroeger en nu en creëerden zo samen de expo ‘Sweet Devotion’. Het resultaat is nog tot 15 november 2022 te bewonderen in de Minderbroederskerk.

27 juli