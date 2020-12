Vermoord of ondergedoken? Nog geen doorbraak in zaak vermiste Rabia (27): “We worden gek van ongerustheid”

Genk Moslimge­meen­schap beleefde ramadan, Suiker­feest en Offerfeest in eigen bubbel: “Kerstvier­ders zitten binnenkort in hetzelfde schuitje”

3 december In december blikken we in 20 verhalen terug op 2020 in Limburg. Voor Mokhtar Zouheir was 2020 zonder twijfel een heel atypisch jaar. De imam van de moskee van Sledderlo moest, net zoals de rest van de moslimgemeenschap, feestvieren in een hele beperkte kring. Met andere woorden, geen grote eetfestijnen en samenkomsten met de familie. “Van een feestelijk gevoel was er dus geen sprake. Ook christenen en andere mensen die Kerstmis vieren, zullen het binnenkort aan den lijve ondervinden. En dat is een spijtige zaak, maar corona treft iedereen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”