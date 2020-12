Vermiste vrouw zette verdwijning in scene: “Wilde nieuw leven beginnen met nieuwe vriend”

KRC Genk Ladies goalie Joséphine Delvaux geeft zich tegen Club Brugge zomaar niet gewonnen: “Wij willen ons tonen en bewijzen dat we stappen voorwaarts zetten”

13:51 Vrijdagavond om 20.30 uur speelt KRC Genk Ladies zijn laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Club Brugge. De Bruggelingen hebben meer klasse en ervaring en zijn favoriet. Maar de jonge garde van trainer Guido Brepoels wil zich na de mindere wedstrijd in Charleroi van haar beste zijde laten zien. “We zijn niet meer het kleine Genk Ladies. Soms zijn we iets te enthousiast en maken we domme fouten. Maar we zetten ook stappen voorwaarts”, weet Joséphine Delvaux.