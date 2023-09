Verhoogde PFAS-waarden op Aperam-site: voorzorgsmaatregelen voor buurtbewoners van kracht

Defibrilla­tor Stevoort­ste sportter­rei­nen duikt terug op dankzij nieuws in de krant

Heel even was Vlaanderen vorige week in de ban van de diefstal van de defibrillator aan de Stevoortse sportterreinen. De defibrillator in kwestie is ondertussen terecht dankzij het nieuws in de media. En een kranige dame. Het verhaal erachter is alvast bijzonder.