Verdachte martelmoord veroordeeld tot 2 jaar cel voor drugshandel: “Ik zit al met zo’n delicate situatie, het lijkt alsof ze mij willen breken”

De 26-jarige N.A., verdacht van de martelmoord op Hilal Makhtout (33), werd veroordeeld tot 2 jaar cel omdat hij vanuit zijn woning in Genk maandenlang cannabis en cocaïne verkocht. Dat terwijl hij met een enkelband thuis zat. “Ik ga mezelf nu toch zo niet in de nesten werken”, ontkende N.A. Toch wel, oordeelde de strafrechter, die stevig uithaalde naar de hardleerse twintiger.

N.A. (26) werd gearresteerd naar aanleiding van drie politionele interventies op dezelfde dag, met een vermoeden dat de twintiger onder invloed was. Bijkomend was er politionele informatie dat de Genkenaar drugs verhandelde. Uit een gsm-onderzoek bleek dat via zijn iCloud-account regelmatig drugsgerelateerde berichten verstuurd werden. Ook buren en familieleden verklaarden dat de twintiger, zelfs terwijl hij zijn voorhechtenis met een enkelband uitzat, handelde in verdovende middelen.

Cannabis en cocaïne

Tijdens de behandeling van de zaak voor de strafrechtbank in Tongeren ontkende N.A. zelf dat hij tussen december 2021 en 14 oktober 2022 cannabis en cocaïne verkocht. In zijn eerste verhoor legde hij nog gedeeltelijke bekentenissen af, maar die trok hij in zijn latere verhoren weer in. “Er zijn foto’s gevonden op iCloud, maar die zijn niet van mij. Zo’n account kan ook door anderen gebruikt of gehackt worden. Ik begrijp ook niet waarom ze zo een inval bij mij doen, terwijl ik met een enkelband thuiszit. Ze konden toch ook gewoon aanbellen.”

N.A. zit sinds 2019 in voorhechtenis als een van de verdachten van de martelmoord op Hilal Makhtout (33) in Genk. Het slachtoffer werd in maart 2019 ontvoerd en dagenlang op meerdere plaatsen gefolterd nadat een grote lading drugs zou zijn verdwenen. Samen met 12 andere beschuldigden werd de twintiger onlangs doorverwezen voor het grootste Limburgse assisenproces tot nog toe, dat vermoedelijk in het najaar in Tongeren zal plaatsvinden. “Ik zit al met zo’n delicate situatie”, verwees de Genkenaar naar deze zaak in zijn verhoor. “Dan ga ik mezelf toch zo niet in de nesten werken. Alles ging goed en dan was er plots die inval. Het lijkt alsof ze me willen breken.”

Quote Hij blijft telkens hervallen in criminele gedragin­gen, hetgeen getuigt van een volstrekte minachting voor de regels die de maatschap­pij ordenen Strafrechter in Tongeren

De strafrechtbank in Tongeren oordeelde op basis van het uitgebreid telefonie-onderzoek, de drugs die tijdens de huiszoeking in de woning van de twintiger in beslag werd genomen en de belastende getuigenverklaringen dat N.A. in 2021 en 2022 wel degelijk cannabis en cocaïne in zijn bezit had en verkocht. De rechter veroordeelde de Genkenaar tot een effectieve celstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro. De versie van N.A. dat zijn gsm gehackt werd en dat hij de aangetroffen cannabis ‘cadeau had gekregen’ , werd van tafel geveegd als ‘ongeloofwaardig’.

De advocaat van beklaagde had een straf met uitstel gevraagd, maar de strafrechtbank weigerde dat en haalde het strafrechtelijk verleden van de twintiger aan, die sinds zijn minderjarigheid al herhaaldelijk veroordelingen opliep. “Hij heeft duidelijk geen lering getrokken uit voorgaande veroordelingen en opgelegde maatregelen. Hij blijft telkens hervallen in criminele gedragingen, hetgeen getuigt van een volstrekte minachting voor de regels die de maatschappij ordenen.” Dat de feiten gepleegd werden terwijl N.A. onder elektronisch toezicht stond, woog extra door. “Dit heeft klaarblijkelijk geen enkele indruk op hem gemaakt.”

