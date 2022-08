Veertiger veroordeeld tot 18 maanden cel voor zinloos geweld op de bus

Bilzen / Hoeselt / Riemst Politie botst op waslijst aan verkeersin­breu­ken

Woensdagavond botste de politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst tijdens patrouilledienst op een hele resem verkeersinbreuken. Rond 17 uur werd een auto met twee defecte stoplichten aan de kant gezet. Deze auto bleek ook niet meer te zijn gekeurd. De 21-jarige bestuurster uit Hasselt die nog niet lang geleden haar rijbewijs haalde, kreeg een proces-verbaal en een waarschuwing om haar voertuig binnen de 14 dagen correct gekeurd aan te bieden. Rond 19 uur werd een bestuurder beboet die zijn wagen achteloos geparkeerd had op het fietspad op de Riemsterweg. Dit terwijl er in de nabije omgeving heel wat vrije parkeerplaatsen waren. Een uurtje later hield de politie in het centrum van Bilzen een motorrijder tegen. De man droeg geen beschermend schoeisel en kreeg hier een boete van 58 euro voor.

