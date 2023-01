Veertiger randt buurjongen (14) aan tijdens wandeling: 30 maanden cel

VOETBAL EERSTE NATIONALE Patro Eisden wint topper tegen La Louvière in prangende slotfase en verstevigt de koppositie: “Ja, ik ben enorm trots op mijn team”

De nederlaag in Charleroi heeft voor Patro Eisden niet lang nagezinderd. In de topper tegen La Louvière boekten de Maaslanders hun eerste competitiezege van het nieuwe jaar. In een hard bevochten wedstrijd, gekruid met negen gele kaarten, besliste Kevin Kis in de slotfase de wedstrijd vanop de stip. In de rangschikking doet Eisden gouden zaken. Omdat de concurrenten punten lieten liggen, prijkt Eisden steviger in de top van de klassering. “Na de rust maakten we het verschil”, concludeerde uitblinker Mehdi Bounou.

15 januari