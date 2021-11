Vechtpartij aan stadion KRC Genk: 30 supporters gearresteerd, twee agenten en politiepaard gewond

Vrouwenvoetbal super league Gwyneth Vanaenrode (KRC Genk Ladies) is klaar voor duel met ex-club Standard: “Met minder dan een zege mogen we niet tevreden zijn”

Na zeven seizoenen Standard Luik koos Gwyneth Vanaenrode dit seizoen voor KRC Genk Ladies. Vrijdagavond staan beide teams in Zwartberg tegenover elkaar. In het verleden zorgden deze duels steeds voor vonken en vuurwerk. Ook ditmaal zal het niet anders zijn. Beide teams strijden voor een plaats in play-off 1 en zullen voluit voor de overwinning gaan. “We legden meerdere toppers het vuur aan de schenen, maar knalresultaten bleven voorlopig uit. Het wordt tijd dat we driepunters pakken”, legt Vanaenrode de vinger op de wonde.

15:27