VDAB en Travi leiden cursisten in tien dagen op tot productieoperator: “In plaats van de witte raven te zoeken, maken we ze zelf”

De opleiding is een samenwerking tussen VDAB en opleidingscentrum Travi en moet een antwoord bieden op het nijpend tekort aan bekwame werkkrachten in de industriële sector. Die is een grote vragende partij naar vers bloed in de branche: alleen al in Limburg werden er in december van vorig jaar zo’n 1213 vacatures gemeld aan VDAB. “In oktober hebben we samengezeten met enkele bedrijven uit de sector en besproken wat hun noden zijn”, vertelt Ali Atesci van VDAB. “Op basis daarvan hebben we de belangrijkste vaardigheden geselecteerd en een traject uitgebouwd. Zo hadden we een module over veiligheid, productieprocessen en elektriciteit.”

Quote Onze cursisten kregen dit traject niet vanuit VDAB opgelegd, maar zijn zich uit eigen beweging komen aanmelden om de opleiding te volgen. Daardoor is het een heel gemotiveer­de groep Ali Atesci, Provinciaal accountmanager Industrie bij VDAB

De tiendaagse opleiding is gericht op werkzoekenden met weinig ervaring, maar een goede portie interesse. “Onze cursisten kregen dit traject niet vanuit VDAB opgelegd, maar zijn zich uit eigen beweging komen aanmelden om de opleiding te volgen. Daarom is het een heel gemotiveerde groep”, gaat Atesci verder. “We hebben een goede mix van mannelijke en vrouwelijke, Nederlands- en anderstalige, geschoolde en ongeschoolde cursisten.”

Omdat de opleiding maximaal tien dagen duurt, kunnen werkzoekenden met weinig ervaring heel snel doorstromen naar de sector. VDAB benadrukt wel dat het aan de werkgever is om de cursisten verder een vorming te geven: “Met dit soort opleidingen kunnen we heel gericht kandidaten opleiden tot het juiste profiel, maar het verhaal stopt natuurlijk niet bij de VDAB. We weten intussen dat werkgevers niet moeten wachten op de juiste kandidaten, maar dat we die zelf moeten maken. Door deze trajecten uit te werken, kunnen we al de eerste aanzet daartoe geven.”

Er zullen dan ook ongetwijfeld nieuwe tiendaagse trajecten komen: “Binnenkort zullen we weer een arbeidsmarktanalyse uitvoeren, waarbij we uitzoeken welke profielen in welke regio het meest gevraagd zijn. Voor deze cursus hebben we vanuit de T2-campus gewerkt om werkkrachten in heel Limburg af te leveren, maar we kunnen ons evengoed toespitsen op de industriële sector in het Zuiden van de provincie, bijvoorbeeld.”

