Vandaag nieuwe zoekacties in Limburg naar Jürgen Conings, leger en politie verzamelen aan stadion Genk

De afgelopen zoekacties focusten zich vooral op Dilsen-Stokkem en Maasmechelen waar voor het weekend nog de mijnterrils in Eisden en Lanklaar werden uitgekamd . De wagen van Conings werd in het Nationaal Park aangetroffen. Die acties leverden echter niets op. De aanwezigheid van lijkhonden wees er niet op dat er uitsluitend naar een lichaam gezocht worden. “Alles blijft mogelijk, ook een levende persoon dus”, zei het parket.

Kans bestaat dat ook nu weer in het Nationaal Park wordt gezocht. As ligt vlak tegen Genk aan, en via het gigantische bos kan je vanuit Dilsen of Maasmechelen probleemloos door As tot in Genk wandelen.