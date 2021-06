Vandaag nieuwe zoekacties in Limburg naar Jürgen Conings, eerste militairen keren terug aan stadion van KRC Genk

Zonhoven Zonhovense specialist in gezel­schaps­spe­len wil nog groter worden: “Er is voor iedereen een geschikt spel”

7 juni Sarah Beusen en Sven Croes baten sinds 2017 in Zonhoven ‘Het Spelhuis’ uit. Dat is een winkel die gespecialiseerd is in gezelschapsspelletjes en het grootste aanbod van de Benelux heeft. Om hun aanbod naar een nog breder publiek te brengen, ging de zaak in zee met The Harbour, een bureau dat kmo’s ondersteunt in hun zoektocht naar extra financiering.