Van robots en VR-games tot bijleren over energie: Genk viert dit weekend ‘Dag van de Wetenschap’ met feestelijk programma

“Genk loopt over van innovatie en dat kan iedereen tijdens de ‘Dag van de Wetenschap’ zelf beleven", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “De organisatoren hebben dan ook een aanbod voor alle leeftijden uitgewerkt. Zo kan je in Thor Central een lezing op kindermaat volgen over hoe energie tot stand komt. De T2-campus pakt traditiegetrouw uit met een gevarieerd programma, gaande van wetenschappelijke proefjes, over virtual reality games tot robotraces. In TECHville laten we jongeren dan weer STEM beleven. We dagen hen uit om met behulp van technologie samen te werken aan een slimme en duurzame stad. Ze ontdekken er hoe windmolens en zonnepanelen werken, of hoe je je huis slimmer kunt maken met domotica.”