Valentijnsactie: Limburgse gemeenten schenken kortingsbonnen voor castratie en sterilisatie van huiskatten

VOETBAL EERSTE NATIONALE Patro Eisden en FC Luik houden elkaar in evenwicht in hard bevochten topper: “Puntende­ling is correct, beide teams waren elkaar waard”

In een spannende en hard bevochten topper met veel strijd en duelkracht deelden beide teams billijk de punten. De thuisploeg klom voor de rust via een scherp aangesneden vrijschop van Kis op voorsprong. Een kwartier voor tijd herstelde een drukkend Luik het evenwicht, toen een licht afgeweken loeier van Bustin de Patrogoalie verraste. Nadien waren er nog kansjes aan weerszijden, maar de stand wijzigde niet meer. Beide trainers toonden zich na afloop tevreden met de puntendeling: “Dit is een correcte uitslag. Beide teams waren elkaar waard en verdienden niet te verliezen”, klonk het in koor.