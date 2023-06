Uit Genk ontsnapte zeearend gevangen in Nederlands dorpje bij Utrecht

Beer Yampil zat moederziel alleen in verwoeste Oekraïense zoo: “Gebied maanden­lang bezet door Russische soldaten, veel dieren werden gedood”

Zowat alle dieren in een verlaten privédierentuin in het Oekraïense Yampil waren na zes maanden Russische bezetting gedood. Behalve één Aziatische zwarte beer, die de toepasselijke naam ‘Yampil’ kreeg en sinds gisteren wordt opgevangen in Oudsbergen. “We hebben wat moeten schuiven qua ruimte en vooral financieel is dat een huzarenstukje om zo’n beer op te halen in Polen”, vertelt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum.