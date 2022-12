Tweede wandeltocht tegen de wolf in Oudsbergen: “Bewoners durven ‘s avonds niet meer te gaan wandelen door de wolf”

OudsbergenOp donderdag 29 december zal in Oudsbergen een tweede fakkeltocht georganiseerd worden tegen de wolf. De organisatoren willen zo de angst van de bewoners onder de aandacht brengen: “Niet alleen veehouders zijn bang. Ook wandelaars blijven weg omdat ze niet oog in oog willen staan met de wolf.”

De fakkeltocht vormt een vervolg op de Grote Boze Wolvenwandeling, die in september van vorig jaar georganiseerd werd. Toen werden twee shetlandpony’s en een jonge koe in de gemeente door een wolf doodgebeten. De land-en tuinbouwsector werd de drijvende kracht achter de wandeling, die voor veehouders in de streek opkwam. Dit jaar staan andere organisatoren aan het roer, die ook de groeiende angst van andere bewoners onder de aandacht wil brengen. “Er zijn steeds meer wolven in de regio waardoor we ze ook voortdurend overdag kunnen spotten”, vertelt organisator Bart Kelchtermans. “Mensen durven geen vee meer te houden of in de natuur te gaan wandelen uit angst om de wolf tegen te komen.”

Volledig scherm De wolf in Limburg. © Yente De Maesschalck

Burgemeester Marco Goossens (CD&V), die de wolvenwandeling goedkeurde, heeft begrip voor de organisatoren: “Ik begrijp de ongerustheid bij onze inwoners en dierenhouders en hun wens om die onrust op deze manier te uiten. Ook vorig jaar hebben ze op die manier hun ongerustheid geuit en dat is toen zonder problemen verlopen. Daarom hebben we ook dit jaar onze toelating gegeven, nadat we samen met de organisatie enkele veiligheidsmaatregelen hebben afgesproken.” Zo zijn alcohol en vuurfakkels verboden en zullen stewards en de politie CARMA de wandeling en het verkeer in goede banen leiden.

Communicatie en extra capaciteit

Burgemeester Goosens wil dan ook vooral het draagvlak voor de wolf vergroten door in te zetten op een duidelijk, neutraal communicatieplan: “Er is heel wat tegenstrijdige informatie in de omloop van verschillende belangengroepen, waardoor de juiste informatie niet tot de bewoner geraakt. Wat is normaal of abnormaal gedrag voor een wolf? Wat moet je zeker niet doen als je een wolf in de buurt hebt? We hebben heel wat rangers met kennis van zaken, die we als ambassadeurs zouden kunnen inzetten.” Daarnaast pleit hij voor meer capaciteit in het Wolf Fencing Team, dat veehouders steunt in het bouwen van wolfwerende omheiningen.

Volledig scherm Schapenherder Toon Schouteden zet naast wolfwerende omheiningen ook waakhonden in. (Lees verder onder beeld) © Toon Schouteden

De organisatoren willen echter niet weten van een draagvlak voor de wolf. “Het is een heel mooi dier, maar hij hoort hier nu eenmaal niet thuis”, stelt Bart Kelchtermans. “Er zijn veehouders met ‘wolfproof’ omheiningen die toch het slachtoffer worden van het dier, dus dat haalt toch niet veel uit.” Zo werden ook de schapenkuddes van Toon Schouteden afgelopen winter aangevallen, ondanks de wolfwerende omheiningen rond het terrein. “Ik geloof dat die omheiningen zeker kunnen helpen, maar waterdicht is die oplossing niet”, vertelt de schapenherder. “Elke ochtend sta je toch op met de angst dat iemand een dood dier uit je kudde heeft aangetroffen.”

Schouteden was zelf vorig jaar aanwezig om de wolvenproblematiek onder de aandacht van de overheid te brengen. “Ik denk dat het beleid sindsdien al enkele stappen in de juiste richting heeft gezet door de wolfwerende omheiningen te vergoeden”, legt hij uit. “Maar het vergt heel wat extra werk om ons vee veilig te stellen, en daar worden we nog niet voor gecompenseerd. Ik hoop dat we daar in de toekomst ook snel werk van kunnen maken.”