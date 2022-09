Twee voetbalvelden aan beton verwijderd tussen Zonhoven en Genk: “Natuurgebied wordt zo nog rijker”

Het waren burgemeesters van Zonhoven Johny De Raeve (Open Vld) en van Genk Wim Dries (CD&V) die achter het stuur van de bulldozer mochten kruipen en symbolisch de eerste stukken asfalt en beton op de Kauwbosstraat en Boekrakelaan mochten verwijderen. De Vlaamse overheid steunt het initiatief volop. In een eerste fase worden in de Kauwbosstraat vooral beton en asfalt opgebroken en verwijderd. 1,2 hectare asfalt en beton verdwijnen zo uit het gebied, goed voor twee voetbalvelden ontharding.

Wat overblijft is een drie meter breed fietspad. In de vrijgekomen zone verspreidt men armer zand, belangrijk voor de ontwikkeling van specifieke, waardevolle natuur. “Door deze weg op te breken, zetten we in op ontharding en maken we plaats voor waardevolle natuur. Beide zijn essentieel in onze strijd tegen de klimaatverandering”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De onthardingswerken passen binnen het ‘landinrichtingsplan Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven’ van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “Ten eerste willen we ‘Daalheide’ als grootste landbouwzone in De Wijers duurzaam verankeren. Zo behouden we het huidige en historische weidelandschap en krijgen de lokale rundveelandbouw en andere bedrijven meer zekerheid voor de toekomst.”

De bermen langs de Kauwbosstraat zijn vandaag al een topper op het gebied van flora. Er groeien zeldzame planten zoals de gevlekte orchis. “De ruimte die we opbreken vullen we op met schraalzand om de waardevolle bermen een buffer te bieden en uit te breiden. Dit zand ligt al klaar langs de Kauwbosstraat en is afkomstig van de werfput van de nieuwe velodroom in Bolderberg bij Heusden-Zolder. Dat ‘Bolderiaanzand’ is typisch voor de streek en ideaal voor de voedselarme bodem die we wensen langs deze straat.”

Natuurcorridor

Bedreigde soorten zoals de boomkikker en de knoflookpad leven op zo’n arme bodem en hebben nood aan zulke ‘stapstenen’ tussen de waardevolle natuurgebieden, waar ze zich voortplanten. Maar ook een hele resem andere dieren gebruiken die nieuwe ‘natuurcorridor’. “In de Daalheide verbinden we de waardevolle natuurgebieden van Het Wik, de vijvers van Bokrijk en De Maten aan de ene kant met de Ballewijer, Platwijers en Wijvenheide aan de andere kant.”

De straat wordt helemaal verwijderd.

De Vlaamse overheid wil ook maatregelen nemen tegen de klimaatverandering door ruimte te geven aan water door dus de Kauwbosstraat-Boekrakelaan te ontharden. “Ten derde helpen we de biodiversiteit in De Wijers door de waardevolle natuurgebieden in de buurt te verbinden met elkaar. Zo geven we bedreigde amfibieën zoals de boomkikker en de knoflookpad meer kansen. Het openruimtegebied Kiewit-Zonhoven zal voor iedereen meer leefbaar worden door trage wegen aan te leggen of te verbeteren en door ontmoetingsplekjes en zelfs een kunstwerk te voorzien.”

Rolstoelverbinding

Niet alleen de natuur en het klimaat halen voordeel uit de ontharding, ook wandelaars en fietsers genieten mee van de nieuwe inrichting. “Aan het begin van de Kauwbosstraat in Zonhoven leggen we een parking aan vanwaar men het gebied kan bezoeken. De insteekwegjes in de omgeving van de Kauwbosstraat worden verbeterd. We plaatsen zitbanken, infoborden en een nieuwe poel met een vlonder. We doen ook al voorbereidende werken voor een rolstoelbelevingspad en een veilige rolstoelverbinding tussen de campussen van Ter Heide in Zonhoven en Genk.”

De eerste fase van werken kost 600.000 euro, gedragen door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Zonhoven en de stad Genk.

