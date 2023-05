Twee minderjarigen gewond na botsing tussen scooter en fietser in Genk

ZIEN. Hasselt pakt uit met sensuele toeristi­sche campagne: “De knapste vrijgezel­len van het land? Die vind je hier!”

Kussende vrijgezellen achter een boom op de Abdijsite van Herkenrode, in een geniepig hoekje in Kookpunt, bij La Bottega, Café René en pal in het midden van een expo in Z33. Hasselt heeft de knapste vrijgezellen van het land volgens datingsites, en dat smaakt naar meer. Onder dat motto pakt de stad uit met een gloednieuwe - en zeker ook prikkelende - toeristische campagne.