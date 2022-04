Twee Maasmechelaren gearresteerd na inbraak in leegstaand rusthuis

Vrouwenvoetbal KRC Genk Ladies en Sien Vandersan­den zien winnende treffer in slotfase afgekeurd: “We dwongen het meeste kansen af en verdienden een driepunter”

KRC Genk Ladies verdedigde in Brugge de vierde plaats in de rangschikking en deed dit met bravoure. Na een evenwichtige eerste helft klommen de Genkies vlak na rust via Joy Kersten op voorsprong. Minnaert profiteerde nadien van een foutje in de bezoekende verdediging om langszij te raken. In de absolute slotfase werd de winnende treffer van Anissa Giuga afgevlagd wegens buitenspel. “Op basis van het aantal kansen hadden we een driepunter verdiend. Het behoud van de vierde plaats is dan ook maar een schrale troost”, vond Genks kapitein Sien Vandersanden.

24 april